Confortável na classificação, o Arouca defronta neste domingo o Benfica no último jogo que os encarnados fazem no Estádio da Luz em 2023/24.

«Sabemos da dificuldade que vamos ter pela qualidade do opositor, que tinha aspirações em ser campeão nacional. Quando assim é, tem de ganhar praticamente todos os jogos. Seguramente, essa dificuldade irá estar presente», referiu o treinador Daniel Sousa, que desvalorizou a contestação dos adeptos das águias ao treinador. «Não creio que os afete dessa forma», considerou.

Os lobos ocupam um tranquilo sétimo lugar, com menos três pontos do que o Moreirense, o que significa que ainda podem terminar a Liga entre os seis primeiros. «Ainda há essa possibilidade, que ficou difícil pelos nossos últimos dois resultados. Esse ditado do ‘não interessa como começa, mas sim como acaba’ é relevante, mas a imagem deixada pela nossa equipa e pelos jogadores é bastante positiva. Para todos os efeitos, queremos ganhar na Luz, sabendo que é um palco distinto a nível mediático», assinalou.

«Importa-me que o Arouca apresente a personalidade que tem tido ao longo desta época. Mesmo quando as coisas não nos correram tão bem e os resultados não apareceram da forma como desejávamos, a identidade da equipa esteve sempre presente. O Benfica já não poderá atingir mais nenhum objetivo, mas imagino que exista todo um processo que ainda pode ser feito no sentido da preparação da próxima época», acrescentou Daniel Sousa, que foi evasivo relativamente a um eventual regresso do guarda-redes De Arruabarrena, que foi substituído por Thiago e João Valido nos últimos dois embates.

«Estamos satisfeitos e confiantes com aquilo que [os dois guarda-redes menos utilizados] nos podem oferecer e foi por isso que lhes quisemos dar jogos de responsabilidade. Não foi por termos atingido o objetivo inicial e até uma posição estável na tabela. Ainda temos objetivos, que são o sexto lugar, e transmitimos essa responsabilidade e confiança, pois sabemos que podemos confiar a 500% neles. Vamos ver amanhã [domingo]», sustentou.

De fora continuará Mújica, em processo de transferência para o Al Sadd, do Qatar. «Sabemos da qualidade do Mújica. Vai fazer falta, porque todos os jogadores fazem falta, sobretudo quando têm a qualidade que ele apresentou. Tivemos soluções distintas frente ao Estrela da Amadora, mas com a mesma capacidade para chegar onde queríamos. O resultado não foi o expectável, mas foi dos jogos em que tivemos maior controlo», assinalou.