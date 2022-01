O Estoril acaba por adiar os dois próximos jogos em casa por causa dos casos de Covid-19 no Arouca. O primeiro jogo, com a equipa arouquense, estava marcado para este sábado, mas foi adiado para dia 27 de janeiro e acabou por empurrar o segundo jogo, com o Paços de Ferreira, para o último dia do mês.

Assim, os canarinhos não jogam este fim de semana, mas vão ter um final de mês agitado na Amoreira, já depois de irem a Guimarães, em jogo da 19.ª jornada, a 23 de janeiro.

No dia 27 os canarinhos recebem o Arouca e, logo a seguir, recebem também o Paços de Ferreira num jogo que, inicialmente, estava marcado para dia 30, mas que ficou adiado para 31, de forma a respeitar as 72 horas de intervalo depois do jogo com o Arouca.

Com as alterações nas datas, o clube está a fazer uma promoção direcionada aos sócios que passa por vender dois bilhetes, para os jogos da 18.ª e 20.ª jornadas, pelo preço de um.