O empate do Arsenal com o Southampton deixou a equipa de Londres à mercê do Manchester City que, com cinco pontos de atraso e menos dois jogos pode passar para a frente dos gunners na Premier League. Na quarta-feira, as duas equipas defrontam-se no Etihad e Jamie Carragher acredita que até final da época, os londrinos precisam de algo parecido a um milagre.

«Se o ponto vai fazer assim tanta diferença para o Arsenal, não tenho a certeza», disse Carragher à Sky Sports. «Provavelmente precisam ir ao campo do Manchester City e conquistar três pontos, se quiserem vencer o campeonato», acrescentou o antigo jogador do Liverpool.

«Ainda está nas mãos do Arsenal, continuamos a dizer isso, e isso mostra o quão longe eles estavam na classificação», frisou, para acrescentar de seguida: «Perderam seis pontos nos últimos três jogos, e ainda está nas mãos deles. Tiveram uma vantagem realmente considerável, mas terão de fazer algo milagroso agora até ao final da temporada.»

De resto, Carragher lembrou o que sucedeu na primeira parte da temporada.

«Também já os vimos entrar em séries de vitórias antes, como depois de perderem com o ManCity no Emirates. Foi uma grande deceção, mas eles venceram os sete jogos seguintes. «Têm seis jogos pela frente agora e terão de fazer algo especial até o final da temporada para vencer», concluiu.