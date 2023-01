O Arsenal anunciou esta segunda-feira a contratação de Jakub Kiwior, defesa que chega proveniente do Spezia.

Em comunicado, os gunners informam que o jogador de 22 anos assinou um contrato de «longa duração».

Internacional polaco, Kiwior esteve recentemente ao serviço da seleção no Mundial 2022. Com formação no Anderlecht, o jovem futebolista começou a jogar profissionalmente no MSK Zilina, antes de rumar ao Spezia em 2021.