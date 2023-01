O Watford anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Henrique Araújo por empréstimo do Benfica, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os «hornets» publicaram um vídeo nas redes sociais e usaram a bandeira de Portugal como legenda, em referência à chegada do internacional sub-21 luso. Em comunicado, os encarnados informam que a cedência do avançado de 21 anos é válida até final da temporada e não inclui opção de compra.

Henrique Araújo era a terceira opção para o ataque no Benfica e participou em apenas 14 jogos, nos quais marcou dois golos. Com a chegada de Tengstedt, o jovem jogador perdeu ainda mais espaço e acaba por sair para o Championship.