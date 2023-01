Marcos Zambrano deixou o Philadelphia Union e assinou pelo Benfica, informou o clube.



O avançado muda-se para os encarnados depois de vários anos na academia do emblema da MLS. «Para mim, estar aqui é um sonho. Poder vestir a camisola de uma das maiores equipas do mundo e do clube que tem uma das melhores formações do mundo é um sonho. Sei que o Benfica ganhou a Youth League e que é o melhor clube português. Estou muito feliz e com vontade de jogar», referiu, em declarações à BTV.



O jogador de 18 nasceu no Equador, mas tem nacionalidade norte-americana. É, inclusive, internacional jovem pelos Estados Unidos. Zambrano apresentou-se aos adeptos do Benfica e explicou o que podem esperar de si.

«Jogo bem de costas para a baliza, sei temporizar bem, movimento-me bem na frente de ataque e construo bem lances ofensivos. Além disso, gosto de marcar golos. Agora quero adquirir confiança, começar a jogar o mais depressa possível para marcar golos», afirmou.