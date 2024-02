O velório de Artur Jorge vai decorrer esta sexta-feira, entre as 19 e as 22 horas, nas Capelas Exequiais da Basílica da Estrela, em Lisboa, segundo informou a agência funerária que está a tratar do funeral do antigo selecionador que faleceu esta quinta-feira aos 78 anos.

O funeral está marcado para o dia seguinte, para as 14h00 de sábado, com celebração de missa de corpo presente.

Os jogos das 23.ªs jornadas dos campeonatos profissionais vão ser antecedidos de um minuto de silêncio em homenagem ao antigo jogador e treinador, anunciou, entretanto, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.