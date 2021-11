A AS Roma goleou esta quinta-feira o Zorya (4-0), em encontro referente à 5.ª jornada do Grupo C da Liga Conferência. Carles Pérez (15m), Zaniolo (33m) e Tammy Abraham (46m e 75m) garantiram o triunfo da equipa italiana.



Destaque para o segundo golo de Abraham, que recorreu a um belo pontapé de bicicleta para fechar a contagem no Olímpico.

A formação orientada por José Mourinho garante assim - no mínimo - o segundo lugar no Grupo C e consequente apuramento para o play-off com um terceiro classificado da fase de grupos da Liga Europa, para discutir a passagem aos oitavos de final da competição.



O sensacional Bodo/Glimt bateu o CSKA Sófia por 2-0 e continua a liderar o grupo, com um ponto de vantagem sobre a AS Roma. Com dois primeiros classificados definidos, resta sabem quem irá garantir o apuramento direto e quem será remetido para o play-off.

No Grupo B, com Ricardo Gomes no onze, o Partizan foi derrotado na Estónia pelo Flora Tallinn (1-0). No Grupo D, o Cluj de Camora - titular no lado esquerdo da defesa, perdeu no reduto do Randers (2-1).



No Grupo F, Bernardo Lopes foi titular na goleada sofrida pelo Lincoln Red Imps na receção ao Copenhaga (0-4). No Grupo H, com Tomás Tavares no onze, o Basileia foi ao Cazaquistão bater o Kairat Almaty (2-3) de Ricardo Alves, que foi titular no setor intermediário, e o Omonia Nicosia de Kiko - que foi expulso por acumulação de amarelos - empatou no terreno de Qarabag.