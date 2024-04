A primeira Assembleia Geral da Associação de Ligas Europeias sob a presidência de Pedro Proença decorre esta quinta e sexta-feira, em Londres.



A Premier League foi a anfitriã da reunião magna que promete ser o início de uma nova era para a associação marcada pela maior influência junto dos principais stakeholders nas grandes decisões.



«Uma Associação de Ligas Europeias forte, sustentada pelo compromisso de todos os membros, será essencial para garantir junto dos demais parceiros a defesa dos interesses das ligas domésticas, que são os de todo o universo do futebol profissional. Nestes últimos meses, temos aprofundado contactos, e a importância de estarmos todos alinhados ficou bem demonstrada. Outras questões, como a proteção dos calendários ou a distribuição de receitas, exigem o nosso esforço para, no mesmo espírito de diálogo construtivo, encontrarmos os caminhos para um futebol mais forte. A Associação de Ligas Europeias terá uma palavra determinante a dizer no futuro do futebol europeu e acredito que sairá destes dois dias de trabalho mais unida do que nunca», referiu Proença, citado pelo site da Liga Portugal.

Refira-se que representantes de mais de 40 Ligas estão reunidos na capital inglesa, a quem se juntam o secretário-geral da UEFA, Theodore Theodoridis, o vice-presidente da UEFA, Giorgio Marchetti assim como o presidente do PSG e da Associação Europeia de Clubes, Nasser Al-Khelaïfi, Ornella Bellia, responsável da FIFA para o Desenvolvimento do Futebol Profissional, David Terrier, presidente da FIFPRO Europa, entre outros.



Esta sexta-feira vão ser votadas alterações aos estatutos para acolher, por exemplo, um novo modelo de governação aprovado pelo Conselho Administrativo, que assegura maior agilidade na resposta aos desafios que as ligas domésticas e o futebol europeu têm pela frente.