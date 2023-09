A Atalanta continua a fazer um início de época irregular em Itália; soma duas vitórias e duas derrotas em quatro jornadas da Serie A.

Este domingo foi a Florença perder por 2-3, apesar de ter marcado primeiro, pelo neerlandês Teun Koopmeiners, logo aos vinte minutos.

A equipa de Bergamo, no entanto, não conseguiu dar sequência a esse bom início e permitiu a igualdade quinze minutos depois, com um golo de Giacomo Bonaventura.

A Fiorentina ainda completou a reviravolta no marcador antes do intervalo. O defesa argentino Martínez Quarta colocou a equipa de Florença em vantagem a fechar o primeiro tempo

A Atalanta, que defronta o Sporting na segunda jornada da fase da grupos da Liga Europa, em outubro, ainda obteve nova igualdade. O avançado nigeriano Ademola Lookman obteve o primeiro golo da época pouco depois do descanso.

A Fiorentina garantiu os três pontos a um quarto de hora do fim com um golo do marfinense Christian Kouamé, que saíu do banco para resolver o jogo.

Com este resultado, a Fiorentina passou a Atalanta na classificação; subiu ao sexto lugar com sete pontos em quatro jornadas. A Atalanta tem menos um ponto e está na nona posição. Para a semana recebe o RKS Raków, da Polónia, no arranque da Liga Europa.