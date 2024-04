Iker Muniain deixará o Athletic Bilbao este verão, ao fim de 15 temporadas na equipa principal. Natural de Pamplona, na região de Navarra, o avançado chegou à academia Lezama em 2006, aos 12 anos. Ao cabo de 557 jogos – até ver – Muniain é o segundo jogador com mais partidas disputadas pelo clube basco, apenas superado pelo guarda-redes José Ángel Iribar (614).

«Iker Muniain decidiu sair pela porta grande, uma vez que realizou o sonho de viajar na “La Gabarra”. O momento e a forma como o capitão se despede representam o amor incondicional pelo Athletic Bilbao», lê-se no comunicado publicado pelo emblema de San Mamés.

Importa recuperar a simbologia da «La Gabarra». Construído em 1960, o barco serviu de palco para as celebrações da conquista da La Liga em 1983. Tudo graças à promessa do então presidente Pedro Artenetxea, apoiado pelo diretor Cecilio Gerrikabeitia. Assim, dezenas de barcos acompanharam a «La Gabarra», onde seguia a comitiva dos «Leões».

O mesmo cenário se repetiu em 1984, aquando da conquista da Liga e da Taça, assim como este ano, depois de nova conquista da Taça do Rei.

Quanto a Iker Muniain, a história já escrita guarda 75 golos, entre Liga, Taça, Liga dos Campeões e Liga Europa. O currículo está recheado com duas Supertaças e a Taça conquistada esta época. Além disso, ficam memórias das finais perdidas nessa mesma prova (5) e a prata na Liga Europa, em 2012.

«As estatísticas não refletem a forma como Muniain nos ajudou. Preferiu ficar em casa e competir pelo seu clube, onde se formou e se tornou profissional, abdicando de assinar por clubes que pudessem oferecer mais dinheiro e títulos. A coragem, o empenho e a dedicação com que superou as duas graves lesões no joelho são também um exemplo do profissionalismo. É um ícone», escreve o Athletic.

Num comunicado carregado de emoção – não fosse este emblema do País Basco – é recordado o penálti cobrado pelo avançado na final da Taça do Rei e as eufóricas celebrações nos dias seguintes.

«Talvez consciente da iminente despedida, liderou as comemorações. O desperdício de energia, atitude e entusiasmo espelham a felicidade e o orgulho», conclui o Athletic.

A estreia de Muniain pelos «Leões» aconteceu a 30 de julho de 2009, no San Mamés, diante do Young Boys (0-1), na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. Uma semana depois, na Suíça, tornou-se o mais novo a marcar pelo Athletic Bilbao (1-2), confirmando a qualificação dos bascos para o playoff da prova. O avançado tinha, então, 16 anos.

Em breve, o Athletic Bilbao vai anunciar a data da despedida do capitão Iker Muniain, a realizar no San Mamés. Para já fica a certeza de que a entrada será gratuita.

Esta época, o avançado acumulou 22 jogos e dois golos, entre Liga e Taça.

Na noite de sábado, os bascos poderão igualar o Atlético Madrid no quarto lugar. O repto foi deixado pelo capitão: «Nos jogos que nos faltam, vamos competir por alcançar a vaga na Champions».

Encontro na capital espanhola agendado para as 20h.

Depois de Raúl García anunciar o fim da carreira, outra «lenda» de San Mamés anuncia um novo rumo.