Os minutos que antecederam a partida entre Athletic Bilbao e Atlético Madrid, a contar para as meias-finais da Taça do Rei, ficaram marcadas por violência e muita confusão nos arredores do San Mamés.

Pelo menos um adepto dos «colchoneros» foi hospitalizado, depois de ser atacado por ultras bascos. De acordo com a comunicação social espanhola, pelo menos 60 adeptos do Athletic visaram aficionados do Atlético Madrid, aproveitando o ajuntamento num bar, nas imediações do estádio.

Aquilo que se antevia como uma espetacular festa, rapidamente descambou numa «terrível» batalha campal. Aquando da chegada do autocarro do Atlético Madrid, o veículo demorou 35 minutos a percorrer os 700 metros que separavam a comitiva «colchonera» de San Mamés.

Entre agressões, arremesso de petardos e cargas policiais, a jornalista Marta Garrido recorreu às redes sociais para descrever o que viveu: «É a primeira vez que tenho medo de estar num estádio. Depois da chegada do autocarro do Athletic, os adeptos arrancaram as proteções e tentaram entrar no estádio. Pensei que nos iam matar».

Es la primera vez que paso miedo en un estadio de fútbol. Después de la llegada del autobús del Athletic a San Mamés. Han tirado las vallas y han intentado entrar al estadio. Esto es lo que hemos vivido en primera persona, pensaba que nos mataban #infodeporteplus #CopaDelRey pic.twitter.com/lcpDrINjRq — Marta Garrido (@MartaGarridoB) February 29, 2024

O Athletic Bilbao derrotou o Atlético de Madrid, por 3-0, e vai medir forças com o Maiorca na final da Taça do Rei, a 8 de abril. O emblema basco não conquista a prova há 40 anos.