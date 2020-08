O Atlético de Madrid revelou esta segunda-feira que Ángel Correa e Sime Vrsaljko são os jogadores que estão infetados com a covid-19.

O emblema colchonero, que conta com João Félix, tinha informado no domingo que dois elementos da estrutura que ia viajar para Lisboa tinham testado positivo, sem revelar, no entanto, as identidades dos mesmos.

Sabe-se agora que são Correa e Vrsaljko, sendo que o segundo já não iria ser opção para a final da Liga dos Campeões, uma vez que se encontra a recuperar de lesão.

De resto, todos os outros jogadores, assim como a equipa técnica e o staff do Atlético, testaram negativo. O emblema de Madrid vai viajar na terça-feira para Portugal, dois dias antes do jogo com o Leipzig, no Estádio da Luz.