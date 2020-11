João Félix tem estado em destaque no Atlético de Madrid e Luis Suárez, seu novo companheiro nos colchoneros, não se mostra admirado com o que o jovem português está a fazer.

«Não me surpreende, porque no Benfica mostrou o jogador que é, mesmo sendo muito jovem», afirmou o uruguaio em entrevista ao AS, falando depois sobre a prestação de João Félix na época passada.

«Não é fácil no primeiro ano quando se chega de fora. Foi um ano de adaptação e deixou detalhes de grande qualidade.»

«Acho que este ano está a começar a entusiasmar as pessoas. Ele sente-se muito confiante. Se nós o ajudarmos e lhe dermos o que precisa, ele pode fazer a diferença. Mas não tem de colocar toda a responsabilidade sobre ele: somos uma equipa e, se todos contribuirmos com o que devemos, acho que será benéfico para ele e para todos», frisou.

Antecipando o duelo com o Barcelona, Suaréz diz que, caso marque golo, não vai celebrar «por respeito» aos ex-companheiros e a um clube que lhe deu muito, mas garantiu que vai «defender a camisola do Atlético Madrid até à morte.

Sobre Messi, Suaréz diz que o vê «com a mesma ambição que tinha antes. Desfrutando e a não baixar os braços, que é o mais importante. Mesmo que a bola por vezes não queira entrar, continua a tentar. Isso diz muito sobre ele.»

Suaréz rejeitou também que Messi fosse difícil de gerir, como disse Setién. «Todos os companheiros podem dizer maravilhas dele, do tipo de jogador que é e do grande ser humano que é fora do campo. Ajuda muito os jovens e dá-lhes conselhos.»