Depois da vitória épica frente ao Getafe, pensava-se que o Atlético de Madrid podia dar início a um momento mais positivo, mas isso não aconteceu e os colchoneros perderam esta quarta-feira na receção ao Levante, último classificado do campeonato espanhol.

No final da partida, Diego Simeone foi parco em palavras, até porque na ótica do técnico argentino já é hora de responder com factos.

«Não estamos em situação de explicar coisas, o que as pessoas querem é factos», afirmou, no final da partida, citado pela Marca.

Antes, e quando questionado sobre o gesto polémico de Giménez de mandar calar os adeptos, Simeone já tinha dito isso mesmo: «Não vi esse episódio. Não podemos dizer nada aos adeptos, pelo contrário. Tentaram que a equipa desse um passo em frente e custou-nos a derrota. Esta é a realidade, muita gente pensará que és difícil chegar bem à Champions, mas eu penso que não. É o momento de demonstrá-lo com factos, as palavras já chateiam.»

«Fizemos um mau jogo. Perdemos uma oportunidade e temos de trabalhar o dobro por causa disso», disse ainda o treinador de João Félix.