Jan Oblak foi convocado por Diego Simoene para a receção do Atlético de Madrid ao FC Porto, desta noite, no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O antigo guarda-redes do Benfica lesionou-se no duelo dos colchoneros frente à Real Sociedad e trabalhou toda a semana à parte, inclusivamente no treino de terça-feira, o último antes da partida ante os dragões.

No entanto, Simeone mantém a esperança de o utilizar e convocou-o para o jogo desta quarta-feira, juntamente com mais dois guardiões: Grbic e Gomis.

João Félix, refira-se, também faz parte dos eleitos do técnico argentino.

Siga aqui AO MINUTO o Atlético de Madrid-FC Porto, que também terá transmissão na TVI e no próprio site do Maisfutebol.