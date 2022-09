O guarda-redes esloveno Jan Oblak trabalhou na manhã desta terça-feira no relvado, no treino do Atlético de Madrid, embora permaneça como grande dúvida para o treinador Diego Simeone, com vista ao jogo ante o FC Porto, da primeira jornada da fase de grupos da Champions (4.ª feira, 20 horas).

Oblak, que saiu lesionado no jogo ante a Real Sociedad (ver lance no vídeo associado) trabalhou juntamente com o recuperador físico Óscar Pitillas, mas não treinou na baliza ao mesmo tempo do que Ivo Grbic e Antonio Gomís. Caso se confirme a ausência, o croata Grbic perspetiva-se como a alternativa provável.

Matheus Cunha, Stefan Savic e Sergio Reguilón continuam no boletim clínico, sendo que Felipe vai cumprir castigo. Já o médio francês Thomas Lemar, que falhou o jogo com a Real Sociedad depois de um golpe sofrido ante o Valência, treinou esta manhã e está apto.

O At. Madrid-FC Porto tem transmissão em direto na TVI e também pode ser acompanhado no Maisfutebol.