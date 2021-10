Começou a temporada lesionado, mas João Félix tem vindo a recuperar espaço na equipa titular do Atlético, e com boas exibições.

Ainda assim, a sorte do avançado português não o tem acompanhado em frente à baliza e Félix ainda não festejou qualquer golo esta época.

De resto, e segundo dados da Opta, João Félix não fatura com a camisola colchonera desde... fevereiro.

A 28 de fevereiro, o jogador formado no Benfica marcou na vitória do Atlético em casa do Villarreal, em jogo da jornada 25 da edição da La Liga de 2020/21, mas de lá para cá, nada.

São assim oito meses, 940 meses e 19 jogos – em todas as competições – sem marcar, a maior série sem festejar desde que João Félix está no Atlético de Madrid.