O Atlético de Madrid voltou a marcar passo esta noite no campeonato espanhol, ao empatar no terreno do Levante, 2-2.

João Félix foi titular nos colchoneros , adversários do FC Porto na Champions, e deu o primeiro aviso ao guarda-redes adversário, com um remate perigoso logo aos cinco minutos.

Se Félix avisou, Griezmann concretizou: pouco depois, aos 12 minutos, o francês cruzou para Felipe, percebeu que o brasileiro ia devolver para o outro lado da área, e sorrateiramente foi ter com a bola para cabecear para o fundo das redes.

Mas não foi em vantagem o Atlético para o intervalo. A oito minutos dos 45, os papéis inverteram-se e Luis Suárez derrubou o defesa português Rúben Vezo na grande área colchonera. O árbitro não teve dúvidas em assinalar penálti, e Bardhi também não teve dúvidas em fazer o empate.

Félix foi tentando, mas a exibição coletiva da equipa de Simeone – expulso a dez minutos do fim – foi, como muitas vezes, banal. Só um rasgo individual podia voltar a mexer com o jogo madrileno, e assim foi.

A um quarto de hora do fim, Rodrigo De Paul inventou um golo na zona central e ofereceu-o a Matheus Cunha: o jovem brasileiro estreou-se a marcar pelo Atleti e fez o 2-1.

Mas o Levante ainda tinha mais uma vida. Em cima dos 90 minutos, o árbitro foi ao VAR descortinar mais um penálti, desta vez de Lodi. Decisão polémica, confusão entre os jogadores das duas equipas, mas Bardhi alienou-se de tudo isso e bateu Oblak pela segunda vez.

O Atlético de Madrid somou o segundo empate consecutivo na La Liga e está agora no sexto lugar, a cinco pontos da líder Real Sociedad, mas menos um jogo. O Levante é penúltimo, com seis pontos.

Imagens dos vídeos: https://www.elevensports.pt/