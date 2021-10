A Real Sociedad isolou-se esta quinta-feira (à condição) na liderança do campeonato espanhol, ao vencer em casa do Celta de Vigo, por 2-0.

Em Vigo, Alexander Isak deu vantagem à equipa basca aos 55 minutos e Aritz Elustondo fechou o resultado final a dez minutos dos 90, após assistência de Turrientes.

Com este resultado, a Real Sociedad chega aos 24 pontos, e tem agora três de avanço sobre Real Madrid, Sevilha e Betis – mas mais um jogo do que os madrilenos e os sevilhistas. Já o Celta está na 14.ª posição, com dez pontos.