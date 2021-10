O Atlético de Madrid empatou esta noite na receção à Real Sociedad (2-2), num jogo bem disputado e entre duas equipas do topo da classificação da Liga espanhola.

A Real entrava no Wanda Metropolitano como líder e só precisou de sete minutos para justificar esse estatuto: Sorloth, aos sete minutos, fez o primeiro para a equipa basca.

No início da segunda parte, Oblak fez o que não costuma fazer: facilitou e permitiu que Isak ampliasse a vantagem dos bascos, de livre direto, logo aos 48 minutos.

Mas se há coisa que este Atlético é, é resiliente. Os colchoneros foram em busca da recuperação e conseguiram salvar um ponto.

E foi nos pés de João Félix que começou a recuperação madrilena. O português, à hora de jogo, cruzou de forma sublime para Suárez e o uruguaio não perdoou.

A 13 minutos do fim, Suárez sofreu penálti e concretizou ele próprio o 2-2 final.

Com este resultado, a Real Sociedad continua a liderar o campeonato espanhol, com mais um ponto do que o Real Madrid e o Sevilha, mas também mais um jogo. O Atlético é quarto, com menos três pontos, mas também menos um jogo.