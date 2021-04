Depois de o clube ter anunciado a retirada da Superliga, o plantel do Atlético de Madrid reagiu à decisão da administração através do capitão Koke.



O internacional espanhol deixou uma mensagem em nome de toda a equipa e felicitou o clube pela saída da competição fundada no último domingo.



«Desde o plantel do Atlético queremos transmitir a nossa satisfação sobre a decisão final do clube em renunciar à participação no projeto Superliga. Vamos continuar a lutar para a ajudar o Atlético a crescer, através de valores como esforço e mérito desportivo que sempre nos caraterizaram, de forma a que todos se revejam nesses traços de identidade. Continuamos a trabalhar duro e focados no jogo de amanhã», pode ler-se no comunicado do capitão do Atleti.