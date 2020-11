Dono da lateral esquerda do Atlético de Madrid, Renan Lodi está a cumprir a segunda temporada nos colchoneros, à semelhança de João Félix. O defesa brasileiro assumiu que os dois têm uma boa relação e teceu rasgados elogios ao avançado português.

«Ele é o meu irmão no clube. Temos quase a mesma idade. Damos-nos muito bem. É um jogador incrivelmente talentoso, mas está sempre a tentar aprender e melhorar também. Não tenho dúvidas de que se vai tornar um dos melhores jogadores do mundo», confessou às plataformas digitais da FIFA.

A chegada de Luis Suárez ao clube foi também importante para Lodi. Conhecido pela capacidade de cruzamento, o jogador brasileiro ganhou um reforço de peso para servir na área adversária.

«É um verdadeiro brincalhão, muito divertido. Ele também faz o possível para ajudar todos no dia a dia. Procuro aprender o máximo possível com o tempo que passo com ele, pois não há palavras para descrevê-lo. Ele é forte, muito talentoso, finaliza com os dois pés. É um jogador magnífico e um grande trunfo para o nosso clube», reconheceu.

Lodi assumiu ainda que na seleção tem «mais liberdade para atacar» devido ao estilo defensivo de Diego Simeone. «Sou quase outro avançado», brincou.

Formado no Atlético Paranaense, Renan Lodi já vestiu a camisola da canarinha em sete ocasiões.