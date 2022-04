A forma defensiva como o Atlético de Madrid se apresentou no Etihad, diante do Manchester City, motivou várias críticas, entre as quais as de Arrigo Sacchi, ex-treinador italiano.

«Eles têm um 'catenaccio' [tática predominantemente defensiva] dos anos 60, uma ideia antiga. Que futebol é esse? Não te dá alegrias mesmo quando ganha. Ganhas sem merecer, só com astúcia. Eu não gosto disso. E surpreende-me que os espanhóis, pessoas acostumadas com a beleza do futebol, aceitem. Simeone tem valores morais importantes, é um líder, deveria fazer mais, acreditar mais em si mesmo», afirmou à Gazzetta dello Sport.

«Essa maneira de jogar cansa o público, que pede beleza e emoção», acrescentou.

Sacchi defendeu que «a experiência em Itália influenciou» o estilo de jogo de Simeone. «A primeira coisa é não perder e depois logo se vê o que acontece», definiu.

Embora reconheça a fraca prestação dos colchoneros, o antigo técnico também não gostou da abordagem do conjunto inglês.

«O Atlético não rematou à baliza, mas o City também não fez muito. Não me lembro de muitas ocasiões além do golo, que foi bom. Não foi um jogo divertido. O Atlético não queria jogar futebol, mas o City tinha a obrigação de fazer outra coisa. Eles deveriam ter atacado mais os espaços», observou.

O Manchester City, recorde-se, está em vantagem na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido por 1-0, com golo de Kevin de Bruyne.