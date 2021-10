O Atlético Mineiro apresentou uma reclamação na Confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL) devido a uma eventual uma irregularidade no jogo da segunda mão da meia-final da Taça Libertadores frente ao Palmeiras de Abel.



O Palmeiras, depois de empatar a zero em casa (0-0), foi ao reduto do Atlético Mineiro garantir uma igualdade a um golo (1-1).

Porém, segundo o Atlético, o avançado Deyverson, que estava no banco do Palmeiras, entrou de forma irregular em campo no momento do golo apontado por Dudu.



O clube mineiro alega que o golo foi «precedido de invasão de campo por parte do atleta substituto Deyverson», que estava «dentro do campo e próximo do lance» no momento do golo.



A final da Taça Libertadores está agendada para 27 de novembro, no Estádio Centenário (Uruguai) e colocará frente a frente, se a reclamação do At. Mineiro não tiver efeito, o Palmeiras de Abel e o Flamengo.