A portuguesa Auriol Dongmo venceu a prova do lançamento do peso no meeting de atletismo de Paris, quarta etapa da Liga Diamante.

Dongmo conseguiu uma nova melhor marca pessoal da época, com 19,72 metros, distância que lhe permitiu levar a melhor sobre as principais rivais, as norte-americanas Chase Ealey (campeã mundial) e Meggie Ewan, que este ano já passaram os 20 metros, mas que se ficaram por 19,43 e 19,26 respetivamente, nos segundo e terceiro lugares.

De resto, o segundo melhor lançamento de Dongmo a 19,58m também lhe teria dado a vitória.

No ranking de 2023, a lançadora do Sporting sobe a quarta, atrás de Ewan (20,45), Ealey (20,06) e ainda da nova recordista jamaicana, Danniel Thomas-Dodd (19,77), que hoje se classificou no quarto posto, com um registo de 19,25.

Recorde-se que em agosto disputam-se os Mundiais de atlestismo, em Budapeste, para os quais Dongmo já está qualificada.