Omar Elkhatib juntou-se a João Coelho nas meias-finais dos 400 metros dos Europeus de Atletismo, que decorrem em Roma.

«O objetivo era chegar à semifinal, não me esforcei muito. Só queria guardar o segundo lugar e poupar as "baterias" para a próxima fase», explicou o velocista, de 22 anos, este sábado.

Omar Elkhatib terminou com o 11.º tempo das eliminatórias. Por sua vez, o recordista nacional João Coelho (44,79 segundos) avançou diretamente para as meias-finais, que serão disputadas no domingo, a partir das 19h46 de Portugal Continental.

Nos 400 metros do quadro feminino, Cátia Azevedo foi eliminada, com o 14.º registo na distância, em 52,53 segundos.

«Pela primeira vez, as condicionantes foram diferentes e vim com falta de ritmo. Estive parada algum tempo, o que condicionou a falta de ritmo nos treinos, de séries, e que fez a diferença na reta final. A confiança também é diferente. Eu estou bem, mas chego a jogo de uma forma diferente», explicou a velocista.

Para o futuro, a recordista nacional da distância (50,59 segundos) espera melhor sorte.