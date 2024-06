Iga Swiatek nunca escondeu que Rafa Nadal era o seu ídolo, e está num bom ritmo para perseguir os recordes do tenista espanhol, nomeadamente em terra batida.

Este sábado, a tenista polaca bateu Jasmine Paolini, por dois sets a zero, e conquistou o torneio de Roland Garros pela quarta vez na carreira, a terceira consecutiva.

No Court Philippe-Chatrier, a italiana, número 15 do mundo, até entrou melhor e conseguiu quebrar o serviço a Iga logo a abrir.

A partir daí, no entanto, Swiatek ligou o modo compressor e fechou o triunfo pelos parciais de 6-2 e 6-1, em pouco mais de uma hora.

Número um do mundo, Iga Swiatek chega aos quatro títulos em Roland Garros nos últimos cinco anos, e aos cinco Grand Slams conquistados: é a tenista mais jovem de sempre a conseguir este registo.

Mais: iguala Serena Williams e as duas são as únicas tenistas a conquistaram Roland Garros, o Masters 1000 de Madrid e o Masters 1000 de Roma no mesmo ano.