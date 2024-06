Novak Djokovic, atual número um do mundo em Ténis, foi operado ao joelho na manhã desta quarta-feira, segundo informa o jornal francês L'Équipe.

O tenista sérvio lesionou-se nos «oitavos» de Roland Garros, frente a Francisco Cerundolo e, apesar de ter vencido a ronda, teve mesmo de abandonar o torneio.

Operado em Paris, por um cirurgião francês, a uma rotura no menisco medial, no joelho direito, Djokovic espera agora uma paragem de, no mínimo, três semanas.

Face a estas notícias, o atleta de 37 anos deverá falhar o torneio de Wimbledon (1 a 14 de julho) e tem os Jogos Olímpicos em risco.

Nole vai perder a liderança do ranking da ATP, com o primeiro lugar a passar para Jannik Sinner.