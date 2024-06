Novak Djokovic desistiu do torneio de Roland Garros devido a uma lesão no joelho, informou a organização do torneio, num curto comunicado nas redes sociais.

Na vitória suada diante de Francisco Cerundolo, na segunda-feira, Nole já havia demonstrado uma desconforto na perna e, inclusivamente, recebeu tratamento durante a partida.

Ora, esta terça-feira, Djokovic cancelou o treino que tinha agendado e fez alguns exames, que revelaram então a gravidade da lesão e que o impede de jogar os quartos de final do Major francês.

Significa isto que o tenista sérvio não vai conseguir revalidar o título que conquistou em 2023 e vai perder o posto de número um do mundo do ranking ATP para Jannik Sinner – é o primeiro italiano a ocupar a liderança mundial.

À hora em que Djokovic anunciava a desistência, Sinner jogava frente a Dimitrov: o jovem de 22 anos venceu o búlgaro por 3-0, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 7-6(3).

Outros dos beneficiados com esta desistência é Casper Ruud, que avança diretamente para as meias-finais.

