Leandro Ramos garantiu mais uma medalha para Portugal nos Jogos Europeus.

No concurso do lançamento do dardo, o atleta luso do Benfica alcançou os 81,62 metros na última tentativa e conseguiu a medalha de bronze.

Leandro Ramos ficou apenas atrás do alemão Julian Weber (86,26 metros) e do belga Timothy Herman, que conseguiu a prata por escassos 5 centímetros.

Portugal já conquistou dez medalhas nos Jogos europeus: três de ouro, três de prata e quatro de bronze. Neste domingo, além de Leandro Ramos, Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira venceram a medalha de bronze no padel, estando ainda garantidas mais duas medalhas (ainda por conhecer quais) no Muay Thai.