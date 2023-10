Aos 65 anos, Rosa Mota ainda continua a bater recordes do mundo!



Este domingo, a portuguesa quebrou o recorde do mundo da meia-maratona para atletas entre os 65 e os 69 anos ao cumprir os 21,097 quilómetros da prova disputada em Riga, Letónia, em 1.26.06 horas. O anterior máximo mundial pertencia à helvética Emmi Luthi com 1.32.56

Rosa Mota acabou a prova no 12.º lugar da geral.