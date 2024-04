Há novo recorde do mundo masculino em lançamento do disco!

Mykolas Alekna, lituano de 21 anos, ultrapassou a antiga maior marca e fez um arremesso de 74,35 metros, em Ramona, nos Estados Unidos, e bateu a mais antiga melhor marca do atletismo masculino.

Com este lançamento, Mykolas melhorou 27 centímetros em relação ao anterior recorde, que perdurava há quase 38 anos (desde 1986), na altura alcançado por Jürgen Schult. O jovem atleta, que já tinha garantido a prata nos Mundiais Oregon 2022 e bronze Budapeste 2023, tinha como melhor marca pessoal 71,39 metros.

Segundo a World Athletics, o lançamento foi inicialmente medido como 74,41 metros, mas foi revisto posteriormente.

Com este recorde mundial, o lituano ultrapassou o próprio pai, Virgilijus Alekna, que está no terceiro lugar do ranking de sempre na disciplina, com os 73,88 metros alcançados a 3 de agosto de 2000, em Kaunas.