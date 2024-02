O Presidente da República felicitou a equipa portuguesa que no sábado se sagrou campeã do mundo de atletismo pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS).

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa enaltece o trabalho e dedicação de todos os atletas e equipas técnicas que estão a participar na competição que decorre em Reims, França.

«Nestes três dias de competição, os atletas nacionais conquistaram nove medalhas de ouro e sete de prata, permitindo à comitiva nacional subir ao lugar mais alto do pódio», escreveu o Chefe de Estado português, salientando que «estes resultados muito orgulham todos os portugueses».

Portugal sagrou-se campeão do mundo de atletismo pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), depois de ter conquistado nove medalhas de ouro e sete de prata, e um total de 66 pontos.

A equipa portuguesa terminou a competição imediatamente à frente das seleções da Ucrânia, que teve 48 pontos, e da Turquia, que somou 41.

Na jornada de sábado, Portugal conseguiu mais seis medalhas – três de ouro e três de prata –, que se juntaram às 10 conseguidas desde o início da competição, na quinta-feira.