Portugal é campeão do mundo de atletismo «indoor» da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS). À frente de Ucrânia e Turquia, os portugueses conquistaram nove medalhas de ouro e sete de prata, num total de 66 pontos.

Na jornada deste sábado, a comitiva nacional arrecadou mais três medalhas de ouro, e outras três de prata, que se juntaram às 10 medalhas conseguidas desde quinta-feira, aquando do arranque da competição.

Em destaque no último de provas estiveram Sandro Baessa, nos 800 metros, Cristiano Silva Pereira, nos 3000 metros, e a estafeta dos 4x400 metros, composta por Cristiano Silva Pereira, Igor Oliveira, Sandro Baessa e Lenine Cunha.

Este sábado, Ana Filipe fechou a participação nestes campeonatos com medalha de prata no salto em altura, juntando essa conquista às três medalhas de ouro arrecadadas. Por sua vez, Lenine Cunha conseguiu prata no salto em altura, à qual juntou o ouro na estafeta de 4×400 metros, no triplo salto e no salto em comprimento, e à prata no pentatlo e na estafeta de 4×200 metros.

A 12.ª edição dos Mundiais realizaram-se em Reims (França).