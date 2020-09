O piloto Ott Tänak (Hyundai) venceu, em casa, este domingo, o Rali da Estónia, na quarta prova do Mundial, a do regresso do campeonato após a interrupção provocada pela pandemia da covid-19.

A correr no seu país, Tänak, campeão do mundo em título, concluiu a prova em 1:59.53,6 horas. O pódio ficou completo com o irlandês e companheiro de equipa, Craig Breen (+22,2 segundos) e Ogier (Toyota), que fez mais 26,9 segundos.

Ogier mantém a liderança do Mundial, com 79 pontos, mais nove que Elfyn Evans, também da Toyota (70 pontos). Tänak é agora terceiro, com 66 pontos.

A próxima prova é na Turquia, de 18 a 20 de setembro.