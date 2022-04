O Grande Prémio da Emilia-Romagna, quarta prova do Mundial de Fórmula 1 que se realiza neste fim de semana em Ímola (Itália), será a segunda corrida mais pontuada nos 72 de história da competição.

Na melhor das hipóteses, um piloto poderá terminar o fim de semana com 34 pontos: 25 pela vitória, mais um pela volta mais rápida da corrida e oito pelo triunfo na sprint race, corrida de 100 quilómetros realizada na véspera e que vai definir a ordem de saída para a corrida no domingo.

Este será o primeiro fim de semana da época com sprint race, que viu alterado radicalmente o sistema de pontuação face a 2021. Na época passada, a de estreia, só os três primeiros da corrida rápida de 100 quilómetros recebiam pontos: 3, 2 e 1, respetivamente. Agora, os oito primeiros classificados recebem pontos, com o primeiro a arrecadar oito.

Por este ser um fim de semana com duas corridas - portanto, com uma malha competitiva mais preenchida e exigente do que o habitual - a sessão de qualificação terá lugar na sexta-feira e define a ordem de saída para a corrida rápida, que decorre no sábado.

Recorde-se que a corrida com mais pontos atribuídos na história da Fórmula 1 foi o Grande Prémio de Abu Dhabi em 2014, quando foi decidido que aquela que foi a última prova da temporada valeria o dobro dos pontos: Lewis Hamilton venceu, arrecadou 50 pontos e sagrou-se campeão mundial.