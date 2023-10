O Grande Prémio do México de Fórmula 1 não começou exatamente como desejariam os milhares de adeptos que encheram as bancadas do Autódromo Hermanos Martínez, na cidade do México.

Com dois Ferrari na primeira linha da grelha – e a longa reta antes da primeira curva – já se esperava que Max Verstappen tentasse atacar a liderança logo no arranque. Tal aconteceu, até porque ambos os carros italianos largaram mal.

Mais surpreendente foi a tentativa quase desesperada de Sergio Pérez fazer o mesmo, talvez pressionado pela vontade de brilhar perante o seu público. Partindo da quinta posição, contornou Leclerc pela esquerda e chegou mesmo a estar momentaneamente na frente da corrida.

O problema é que a curva era para a direita e os dois Red Bull acabaram por fazer uma ‘sanduiche’ de Leclerc, sem que o piloto da Ferrari tivesse por onde escapar.

Saiu a perder o mexicano, que vou para fora da pista, ainda foi às boxes tentar recuperar os danos, mas acabou por ser obrigado a desistir. O sonho de vencer em casa acabou na primeira curva.

Verstappen ficou na frente da corrida e por lá morou durante 71 voltas, até ver a bandeira de xadrez.

Pelo meio ainda houve uma paragem de corrida, uma bandeira vermelha depois do acidente de Kevin Magnussen, da Haas. Nada que perturbasse o domínio do neerlandês.

Lewis Hamilton recuperou posições até ao segundo lugar e ainda fez a volta mais rápida, mais um sinal de qua Mercedes está a melhorar neste final de época.

Os dois Ferrari fizeram a melhor gestão possível de corrida, com Leclerc a fechar o pódio e Sainz a terminar em quarto.

Com uma grande recuperação, desde o 17º lugar da grelha, Lando Norris, da McLaren, acabou em quinto, à frente do segundo Mercedes, de George Russell.

Max Verstappen chegou a um ponto da carreira (ou será que a Fórmula 1 é que chegou a esse ponto?) em que está a bater os seus próprios recordes. O campeão do mundo alcançou 15 vitórias numa só temporada no ano passado e agora, com esta corrida, colocou a marca em 16 vitórias numa só época. E ainda faltam três corridas para acabar o ano…