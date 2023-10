Max Verstappen venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, Texas.

Um dia depois da vitória na corrida sprint, o já tricampeão do Mundo arrancou da sexta posição da grelha, mas foi recuperando posições até assumir a liderança a meio da corrida: na 28.ª de 56 voltas, quando ultrapassou o McLaren de Lando Norris, que superou Charles Leclerc logo no arranque do Grande Prémio.

Depois disso, o piloto da Red Bull só perdeu a liderança numa ida programada às boxes, recuperando-a pouco depois. Apesar das queixas de problemas nos travões, Max acabou na frente de Lewis Hamilton, que superou Norris na luta pela segunda posição. O britânico da Mercedes recuperou alguns segundos nas últimas voltas, mas não teve sequer a oportunidade de ameaçar a liderança de Verstappen, que triunfou com 2,2 segundos de vantagem sobre Hamilton e 10 sobre Lando Norris.

Carlos Sainz (Ferrari) foi quarto, Sergio Péres (Red Bull) 5.º e Charles Leclerc (Ferrari, que largou da pole position, não foi além da sexta posição, escassos 3 décimos à frente do Mercedes de George Russell.

RACE CLASSIFICATION (LAP 56/56)

Verstappen takes the chequered flag for the 15th time this season#F1 #USGP pic.twitter.com/qB6mlCmsz8 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Foi a 50.ª vitória da carreira para Max Verstappen e a 15.ª na presente temporada, registo que iguala o recorde estabelecido pelo próprio em 2022 numa altura em que ainda faltam realizar-se quatro corridas até ao final da época: México, já no próximo fim de semana, Brasil (5 de novembro), Las Vegas (18 de novembro) e Abu Dhabi, a 26 de novembro.