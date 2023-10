Max Verstappen voltou a marcar o ritmo no terceiro e último treino para o Grande Prémio do México, sendo mais rápido que o surpreendente Williams de Alex Albon e piloto da casa, seu colega de equipa na Red Bull, Sergio Pérez.

Verstappen voltou ao topo quando as equipas retiraram o combustível e fizeram uma simulação de qualificação adequada, registando 1m17,887s, batendo Albon por apenas sete centésimos de segundo.

Albon já tinha dado boas indicações no primeiro treino livre e voltou a prometer uma boa qualificação para a Williams.

Pérez foi o terceiro, a 0,139s do colega de equipa.

George Russell foi o quarto mais rápido, sendo o melhor da Mercedes, que viu Lewis Hamilton quedar-se, neste treino, pelo décimo lugar.

A qualificação para o Grande Prémio do México está marcada para as 15h00 deste sábado, no Mésico, 22h00 em Portugal continental.