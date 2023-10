Foi praticamente um passeio para Max Verstappen. O neerlandês da Red Bull dominou por completo as 19 voltas da corrida mais curta do Grande Prémio dos Estados Unidos e somou a terceira vitória em corridas Sprint nesta época.

Foi um triunfo sem contestação. Verstappen partiu da ‘pole’, aguentou o ataque inicial de Charles Leclerc – o monegasco da Ferrari tinha largado da segunda posição e vai estar na ‘pole’ este domingo – e depois foi pressionado por Lewis Hamilton.

O piloto da Red Bull, no entanto, foi ganhando vantagem a cada volta e acabou por vencer com quase dez segundos de vantagem sobre Lewis Hamilton, que ficou na segunda posição.

Charles Leclerc foi o derrotado, já que, por um lado, não teve sucesso ao atacar Verstappen e, por outro, foi ainda passado pelo britânico da Mercedes.

Lando Norris, da McLaren, ficou na quarta posição, muito perto de Leclerc, com o segundo Red Bull, de Sergio Perez, no quinto lugar.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrai, foi o único a fazer a corrida com pneus macios, mas não tirou grande proveito da aposta, tendo dificuldades na parte final; foi sexto.

Seguiram-se Pierre Gasly, em sétimo, George Russell, em oitavo - depois de ser penalizado em cinco segundos por ultrapassar Oscar Piastri para lá dos limites de pista – e Alex Albon, em nono. Oscar Piastr fechou o top 10.

A corrida principal do Grande Pémio dos Estados Unidos, corre-se este domingo à noite no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.