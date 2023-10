O organismo que rege a Fórmula 1 está a reavaliar a sanção aplicada a Lewis Hamilton, por ter atravessado a pista a pé, depois de se despistar no Grande Prémio do Qatar.

Na altura, o heptacampeão do mundo foi multado em 50 mil euros, ficando metade desse valor suspenso, e recebeu uma repreensão.

«Tendo em conta o seu estatuto de modelo na modalidade, a FIA está preocupada com a impressão que as suas ações possam ter criado nos pilotos mais jovens», justificou um porta-voz da entidade, citado pela BBC, lembrando, todavia, que Hamilton pediu desculpa na audiência com os comissários.

O porta-voz da FIA revelou que, na altura, Hamilton «reconheceu que a travessia da pista foi uma grave violação da segurança».

O incidente ocorreu logo na primeira volta do Grande Prémio do Catar, depois de Hamilton ter abandonado a corrida, na sequência de uma colisão com o seu colega de equipa, George Russell. O segundo piloto da Mercedes teve de ir às boxes e regressou à pista, precisamente, logo depois de Hamilton a atravessar.

O relatório dos comissários de pista afirmava que «o piloto do carro 44 (Hamilton) abandonou o seu carro na gravilha e correu de volta para as boxes. Atravessou a pista poucos segundos antes do carro 63 (Russell) chegar a alta velocidade, depois de sair das boxes».

De acordo com os regulamentos, os pilotos podem atravessar a pista, mas apenas depois de receberem autorização para isso por parte de um comissário.