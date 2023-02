Sérgio Pérez (Red Bull) concluiu este sábado o terceiro de três dias de testes de pré-temporada de Fórmula 1 com o melhor tempo no circuito de Sakhir, no Bahrain.

O mexicano registou 1.30,305 minutos, após 131 voltas, 0,359 segundos mais rápido do que o britânico Lewis Hamilton (com apenas 63 voltas) e 0,522 segundos do que o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo, com 129 voltas).

O bicampeão em título, Max Verstappen, não saiu para a pista, mas a Red Bull deu uma prova de força e mostrou que é a favorita ao primeiro triunfo da temporada, no dia 5 de março, precisamente no circuito de Sakhir.

Aston Martin e Alfa Romeo mostraram equivalência de forças na luta pelo quarto lugar entre as equipas, atrás de Red Bull, Ferrari e Mercedes.