É o bicampeão em título, e começou o ano da melhor maneira: Max Verstappen foi o piloto mais rápido em pista na primeira manhã de treinos de pré-época da temporada de Fórmula 1.

No Bahrain, o neerlandês definiu como melhor tempo o 1:32:959, numa primeira parte do dia em que Carlos Sainz, da Ferrari, liderou a tabela de tempos durante a maioria do tempo. O espanhol acabou por ficar em segundo, a 294 centésimas de Verstappen.

Alex Albon, da Williams, fechou o pódio, a 712 centésimas do líder.

Os treinos de pré-época realizam-se até sábado, sempre com duas partes por dia, de quatro horas cada. O primeiro Grande Prémio de 2023 está agendado para cinco de março, também no Bahrain.