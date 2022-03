Mick Schumacher não vai participar no Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1, consequência do aparatoso acidente sofrido neste sábado durante a sessão de qualificação.

A informação foi avançada pela Haas, equipa do piloto alemão, que terá apenas um carro - o de Kevin Magnusson - na corrida deste domingo.

Após a forte colisão contra o muro numa das muitas curvas rápidas da pista, Schumacher foi assistido no local, transportado para o posto médico do circuito e daí foi transportado de helicóptero para um hospital para realização de exames e ser observado de forma mais detalhada.

«Mick está fisicamente em boas condições, mas vai ser transportado de helicóptero para ser examinado por precaução», esclareceu a Haas já depois de ter dito, pouco após o acidente, que o filho de Michael Schumacher estava consciente.

«Aparentemente, o Mick não tem lesões, mas está no hospital a ser avaliado pelos médicos. Há a possibilidade de ter de ficar durante a noite no hospital para observação. Com base nesses factos, decidimos que não vai correr», explicou posteriormente Guenther Steiner, chefe de equipa da Haas.

(artigo atualizado)