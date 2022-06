O neerlandês Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio do Canadá e chegou aos cinco triunfos na presente temporada. O piloto da Red Bull tem agora 26 vitórias na Fórmula 1 e conquistou a prova em Montreal pela primeira vez, além de ter reforçado o estatuto de líder do campeonato. Já o espanhol Carlos Sainz manteve o lugar da grelha de partida e terminou em segundo, enquanto o britânico Lewis Hamilton completou o pódio em Montreal.

Nas últimas voltas, Sainz fez de tudo para conseguir a primeira vitória na Fórmula 1 e pressionou Verstappen, que conseguiu defender-se em todos os momentos e cortou a meta 0.993s à frente do espanhol, enquanto Hamilton alcançou o segundo pódio da temporada e ficou a 7.006s.

Verstappen começou muito bem logo no arranque, mas o companheiro de equipa Sergio Pérez teve um início de corrida para esquecer. À oitava volta, o mexicano teve problemas na transmissão do carro e teve de abandonar a corrida, pelo que o virtual safety car entrou em cena pela primeira vez.

À 20.ª volta foi Schumacher a ter de deixar a pista. De resto, foi uma má tarde para a Haas, que na qualificação tinha conseguido os quinto e sexto lugares. Enquanto o alemão abandonou à 20.ª volta, o dinamarquês terminou a corrida mas ficou na última posição, já que perdeu vários segundos a trocar a asa dianteira, danificada após um choque com Hamilton.

A AlphaTauri e a McLaren também estiveram bem abaixo das expectativas. Tsunoda, à saída das boxes, travou demasiado tarde e perdeu o controlo do carro na curva, indo bater nas barreiras do circuito. O companheiro Pierre Gasly terminou em 14.º. Lando Norris ficou em 15.º, enquanto Ricciardo foi o 11.º, mas os pilotos têm razões de queixa dos mecânicos, já que os «pit stops» foram bastante demorados.

O monegasco Charles Leclerc voou em Montreal. O piloto da Ferrari começou no fundo da grelha de partida (19.º), penalizado pelas mudanças no motor do carro, mas terminou a prova em quinto lugar.

Verstappen é o líder do campeonato mundial de pilotos, com 175 pontos, seguido do companheiro da Red Bull, Sergio Pérez, com 129. Leclerc vai na terceira posição, a apenas três pontos do mexicano.

Ao nível dos construtores, a Red Bull surge destacada com 304 pontos, enquanto a Ferrari soma 228 e a Mercedes 188.

