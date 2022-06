Fernando Alonso (Alpine) foi penalizado em cinco segundos no final do GP do Canadá e desceu do sétimo para o nono lugar da classificação.

Quem beneficia com a decisão dos comissários de corrida são Bottas e Zhou, ambos da Alfa Romeu, que sobem a sétimo e oitavo, respetivamente.

Alonso foi punido por ter ziguezagueado na penúltima volta, quando tentava defender a posição perante os ataques de Bottas.

Recorde-se que Max Vestappen (Red Bull) venceu a prova e reforçou a liderança do mundial de pilotos.