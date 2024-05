Charles Leclerc é bom a conduzir carros a alta velocidade, mas também gosta de pedalar.

O piloto da Ferrari conquistou o Grande Prémio do Mónaco no domingo e regressou a casa… de bicicleta. O monegasco foi apanhado a pedalar nas ruas do Principado, o que motivou até uma brincadeira da conta oficial do Tour, na rede social X.

«Não te esforces muito, Charles, guarda energia para o Tour que vai acontecer em julho no Mónaco», lê-se na publicação.