O campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, apresentou o novo capacete que vai usar na próxima temporada e mostrou os vários pormenores.

Desde logo, salta à vista a já anunciada mudança de número. O 33 ficou para trás, e o piloto da Red Bull vai correr com o número um.

O neerlandês assume ainda que optou por não mudar muito o design do capacete, mas alterou a cor e o dourado é agora predominante, em vez do vermelho. Na parte de trás, uma estrela em representação do título conquistado na temporada passada, o primeiro da carreira.

«O dourado torna-o mais fixe», apontou o piloto da Red Bull.

Veja o novo capacete de Max Verstappen: