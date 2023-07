O piloto português António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche) esteve envolvido num violento acidente, este sábado, na corrida do Mundial de Fórmula E em Roma, a 13.ª da temporada.

Numa altura em que o português seguia nos últimos lugares, Sam Bird (Jaguar TCS Racing) perdeu o controlo da traseira e Sébastien Buemi (Envision Racing) atingiu o carro do britânico. Sem espaço na pista, Lucas Di Grassi (Mahindra Racing) e Félix da Costa também não conseguiram evitar a colisão.

Ainda assim, Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing) foi o piloto que teve o pior embate, ao colidir com a lateral do carro de Bird.

Apesar do impacto e violência das colisões, todos os pilotos estão bem, embora tivessem de abandonar a corrida, que esteve interrompida por alguns minutos, com a bandeira vermelha, para que fossem retirados os destroços do circuito.